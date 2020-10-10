AK Parti Besni İlçe Başkanlığına İsmail Sümer seçildi

AK Parti Besni İlçe Başkanlığının 7. Olağan Genel Kuruluna tek liste halinde giren İsmail Sümer, Başkanlığa seçildi.

Besni Arzum Açık Hava Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut Başkan Mustafa Çiğdem’in aday olmadığı genel kurulda, İsmail Sümer tek liste halinde seçime girdi. Divan Başkanlığını Bölge Koordinatörü Ertuğrul Soysal’ın yaptığı kongreye

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak ve Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan çok sayıda partili katıldı.

Dokuz yıl AK Parti Besni İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çiğdem’e çalışmalarından dolayı AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Konuşmaların ardından geçilen genel kurulda İsmail Sümer AK Parti Besni İlçe Başkanlığına seçildi.

