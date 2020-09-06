YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AK Parti Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri yapıldı

AK Parti Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Teşkilatlarında ilçe kongreleri devam ediyor.

AK Parti Konya Teşkilatlarında ilçe kongreleri devam ediyor. 7. Olağan Kongre Süreci kapsamında Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri gerçekleştirilirken, kongreler sonucunda Beyşehir’de Recep Elkin, Hüyük’te ise Muammer Karaaslan yeninden ilçe başkanlığına seçildi.
AK Parti Konya’da ilçe kongrelerine Beyşehir ve Hüyük ile devam edildi. 7. Olağan Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongrelerine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Gülay Samancı, İl Başkan Yardımcıları, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe ve Bölge Koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.
Konya teşkilatlarının AK Parti’nin kuruluşundan itibaren çalışmaları ve başarıları ile örnek olduğuna değinen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Konyalı hemşehrilerimizin desteği ile AK Parti Konya’da her zaman büyük başarılara imza attı. Bu noktada tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de istikametten sapmadan bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke bırakabilmek için gayret ediyoruz. Bugün bizler nöbetteyiz. Gün gelecek bizden sonra gelecek arkadaşlarımızla bu kutlu yürüyüş devam edecek. Partimizin kuruşundan bugüne tüm kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
AK Parti’nin bir dava hareketi olduğuna değinen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, “AK Parti’de görevler gelip geçicidir. Kalıcı olan davadır. Partimizde bugüne kadar görev almış tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Korona virüs salgını sebebiyle tedbirlerin sıkı tutulduğu kongrelerde Beyşehir’de Recep Elkin, Hüyük’te ise Muammer Karaaslan yeninden ilçe başkanlığına seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti

Konya Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:53
İkindi
16:29
Akşam
19:20
Yatsı
20:38

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Nenehatun Eczanesi
Karatay
Seydişehir Eczanesi
Karatay
Dost Eczanesi
Selcuklu
Sıla Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Türker Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.