YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

BİLECİK HABERLERİ  | 11.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik’in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımlarına, "Sözüm ona mizahın dışına çıkarak, hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim" dedi.İçişleri Bakanlığı kararı ile dün gece 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada takipçisi milyonlara ulaşan mizah sayfalarında "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik’in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımı yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik’in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımlarına, "Sözüm ona mizahın dışına çıkarak, hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim" dedi.
İçişleri Bakanlığı kararı ile dün gece 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada takipçisi milyonlara ulaşan mizah sayfalarında "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik’in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşıma tepki gösteren Karabıyık, "Dün akşam 31 şehrimizde alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sosyal mecrada ilimiz ve hemşehrilerimiz ile alakalı maksadını aşan paylaşımlar olmuştur. Şehrimizi gelip görmemiş, hemşehrilerimizi tanımadan onlara ithafen yapılan paylaşımlar hepimizi üzmüştür. Mizah, karşındakini rencide etmeden yapılıyorsa güzeldir. Siz bir şehri aşağılayan ve insanını suçlayıcı, küçük düşürücü paylaşımlar yaparsanız bu mizahlıktan çıkar ve tek taraflı eğlence haline dönüşür. Kaldı ki mizahen yapıldığını düşünmüyor, sosyal medya kirliliği için de atılan yalan bir haber olarak değerlendiriyorum. Bunu yapanlara belirtmek istiyorum ki şehrimizin tarihinin büyüklüğü ve insanının cömertliği altında ezilir, dün sözüm ona büyükşehirlerde izlediğimiz manzaraların hiç birini hiç bir zaman tarihi büyük Bilecik’te göremezsiniz. Bilecik insanı paylaşımcıdır. Bilecik insanı asildir. Bilecik insanı böyle durumlarda soğukkanlı ve aklı selimdir. Sözüm ona mizahın dışına çıkarak, hakaret içeren paylaşım sahiplerinden hukuk karşısında hesabının sorulması için konunun bizzat takipçisi olacağımı bildirmek isterim" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldılar

Maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldılar

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.