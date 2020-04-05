AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık’tan, Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bilecik Valiliği koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti.

İl Başkanı Karabıyık, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının gönüllü olarak karşılandığı ’Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. Buradan 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD’ı ziyaret eden Karabıyık, “112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Grubu merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak isteklerini ileten büyüklerimizin talepleri anında yerine getirilmeye çalışılıyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar için görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

