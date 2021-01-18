AK Parti Bingöl İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Bingöl İl Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongreleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, belediye başkanları ve il ile ilçe teşkilatları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağlantısıyla AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar ve yönetim kurulu üyeleri tanıtılarak kongre gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,"Bingöl deyince İzmir’den şöyle bir baktığımda aklımıza ne geliyor diye düşündüm. Açıkçası Bingöl ve Bingöllüler deyince, her dönem milletinin ve devletinin yanında olan burada bir sınır taşı gibi dimdik duran insanlar aklımıza geliyor. Pandemi sebebiyle il kongrelerimizi biraz farklı yapıyoruz. Normalde biliyorsunuz il kongrelerimizin tamamına Cumhurbaşkanımız bizzat katılım yapardı. Şimdi video konferansla katılım sağlıyorlar. Son yaptığımız MYK toplantısında da, ’eğer pandemi olmasaydı her ilin kongresine katılır, o illerde sesimizi gümbür gümbür duyururduk’ dedi. İçinde bir heyecan, o heyecan kelimelere yansıyor”diye konuştu.