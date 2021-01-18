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AK Parti Bitlis İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi yapıldı

18.01.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı AK Parti İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, Hüda-Par İl Başkanı Celal Gül ve delegeler katıldı.

Bitlis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı AK Parti İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, Hüda-Par İl Başkanı Celal Gül ve delegeler katıldı. Tek liste halinde gidilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar birer konuşma yaptı.
Daha sonra konuşan Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti sadece bir siyasi hareket, sadece bir siyasi parti, bir oluşum değil. Ortaya koyduğu siyasi anlayışla bölgesindeki değil dünyadaki birçok ülkeye istikamet veren bir harekettir. Bir siyaset anlayışıdır. Kurulduğundan bugüne kadar hallettiği sorunları birlikte yaşadık. Bunlardan bir kaçına değinmek isterim. Gençler o zamanları bilmez. Ancak bizler bizzat yaşadık. Türkiye bu karanlığın içerisinde bir dönem başladı. Onun adı 28 Şubat’tı. Bunu çöp tenekesine atan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan oldu. İnsan onuruna yakışmayan yasaklar vardı. İnsanlar anneleri ile kendi ana dillerinde konuşamıyorlardı. Bugün devlet televizyonunda yayın yapılıyor. İnanç onun ayrılmaz bir parçasıdır. Devredilemez ve üzerinde bir değişikliğe gidilemez. Ama genç kızlar başörtüleri ile eğitim alamıyorlardı. Bunu şimdi desteklediğiniz bu hareket gerçekleştirdi. Bugünde sürekli reformlar yapıyoruz. Daha bu dönemde Ayasofya’yı, 100 yıllık rüyamızdı ibadete açtık. Başından beri bu harekete emek veren insanların bu emeklerinin boşa gitmediğini görmekten büyük bir haz alıyorum. Onun için yorulmuyorum, sizler de yorulmuyorsunuz. Bugün Türkiye savunma sanayinde elde ettiği başarılarla küresel ve bölgesel bir güç haline gelmiştir. Libya’dan Azerbaycan’a kadar varlığını hissettirmektedir. Bunun asıl sahibi sizlersiniz” dedi.
Konuşmaların ardından salona telekonferansla canlı olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, delegeleri selamladı. Program yapılan oylamanın ardından sona erdi. Yapılan oylama sonunda Engin Günceoğlu, yeniden AK Parti Bitlis İl Başkanlığına seçildi.

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