YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi

AK Parti Boğazkale İlçe Başkanı Sülün güven tazeledi

ÇORUM HABERLERİ  | 06.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

AK Parti Boğazkale 7.

AK Parti Boğazkale 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Hüseyin Sülün yeniden seçilerek güven tazeledi.
Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda yeni bir yapılanma, yeni bir motivasyon ve yeni bir besmeleyle ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşacaklarını söyledi. Bu davaya bugüne kadar hizmet eden tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Ahlatcı, “İlçe başkanlığına yeniden seçilen ve güven tazeleyen Hüseyin Sülün başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. 7. Olağan Kongre süreci partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi

Çorum Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:05
Öğle
12:44
İkindi
16:20
Akşam
19:12
Yatsı
20:34

Çorum Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Bozdoğan Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağatay Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çorum’da arı’nın soktuğu şahıs hayatını kaybetti
Çorum’da arı’nın soktuğu şahıs hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
Çorum'un yarım asırlık rüyası 'Kırkdilim Geçişi' törenle açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.