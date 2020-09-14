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AK Parti Bozkır İlçe Kongresi yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 14.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 7. Olağan Kongre süreci Bozkır ilçe kongresi ile devam etti.
AK Parti, Konya’da ilçe kongrelerine devam ediyor. Bozkır Kapalı Pazar Alanında yapılan ilçe kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il başkan yardımcıları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti mensupları katıldı.
Konya il ve ilçelerinde birçok çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu dönemde ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi zor dönemden geçiyor. Bir pandemi sürecindeyiz. İnşallah kurallara uyarsak bir an önce normal hayata dönmeyi arzuluyoruz” dedi.
Birlikte olmanın, bu duyguyu hissetmenin adının inanılan yolda yürümek olduğunu belirten Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, “Kendisini ve dava arkadaşlarıyla birlikte milletinin geleceğine inanan herkesi milletine amade etmiş ve 19 yıldır gece gündüz demeden canı pahasına hizmet eden bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet olarak tüm coğrafyamızın güvenliği için ihanet çetelerini bir bir yok ederek kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
81 ilde AK Parti teşkilatlarının ilçe kongrelerini yaptıklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bugün biz burada bu heyecanı yaşarken 81 ilimizin pek çok ilçesinde aynı heyecanı yaşayan dava arkadaşlarımızın sesini duyuyor gibiyiz. Teşkilat demek bu partinin temel direği demek, teşkilat demek fedakarlık demektir" diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarının en üst seviyede olduğu ilçe kongresinde oy kullanımına geçildi. Kadir Güven yeniden ilçe başkanı oldu.

AK Parti Bozkır İlçe Kongresi yapıldı

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