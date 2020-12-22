YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. AK Parti Bursa’da bayrağı Davut Gürkan devraldı

AK Parti Bursa’da bayrağı Davut Gürkan devraldı

BURSA HABERLERİ  | 22.12.2020 23:35 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanlığında bayrağı İl Başkanı Ayhan Salman’dan devralan isim Davut Gürkan oldu.AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın görevi sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi çalışmaları sonlandı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığında bayrağı İl Başkanı Ayhan Salman’dan devralan isim Davut Gürkan oldu.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın görevi sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi çalışmaları sonlandı. Genel merkez nezdinde sürdürülen çalışmaların son aşamasında belirlenen altı isim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da görüşmüştü. Görüşmenin ardından son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından günlerdir sürdürülen titiz çalışmaların ardından Davut Gürkan’a görev tevdi edildi.

Uzun yıllar AK Parti Bursa İl Yönetiminde hizmet veren Davut Gürkan, kendisine tevdi edilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yerinde getirmek için çalışacağını belirterek, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Davut Gürkan, çalışkan, üretken nüfusu, tarihi doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini vurguladı. Bugüne kadar ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk’a hizmetle eşdeğer olarak gören AK Parti’nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, “Bu önemli ve kutsal görevi layığı ile yerine getirmek için çok çalışacağım. Üzerimizdeki emanet büyük, şimdiye kadar görev yapan tüm başkanlarımızın, milletvekillerimizin, her kademeden teşkilat mensuplarımızın, AK Parti’mize gönül veren tüm üyelerimizin ve en önemlisi de tüm Bursalı hemşerilerimizin desteği işimizi kolaylaştıracaktır” dedi.

Bursa’nın pek çok alanda Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğunu, AK Parti’yi de kurulduğu günden bu yana hep ‘birinci parti’ seçtiğini anımsatan Gürkan, bu teveccühün omuzlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Bursa’nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Siyasette mesai kavramı yoktur, Bursa’mız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran partimiz her şeyin daha iyisini hak eden Bursalı hemşerilerimiz için çalışmalarına kurulduğu ilk günkü aşk ve istekle devam edecektir. Bu yolda yanımızda olan eski yeni her kademeden Türkiye ve AK parti sevdalısının desteği en büyük gücümüz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş olduğu ilgi ve güvenden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:17
Öğle
13:08
İkindi
15:29
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

İstanbul Eczanesi
Nilufer
İstanbul Eczanesi
Nilufer
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.