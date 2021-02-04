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AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

04.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, kapalı pazar yeri girişinde park halinde olan aracının içinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında 17 HD 534 plakalı aracıyla ilçe kapalı pazar yeri girişine gelen AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, aracını otoparka çekti.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, kapalı pazar yeri girişinde park halinde olan aracının içinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında 17 HD 534 plakalı aracıyla ilçe kapalı pazar yeri girişine gelen AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, aracını otoparka çekti. Bir süre sonra Keçeci’nin araç içinde hareketsiz olarak durduğunu gören bir vatandaş durumu yolun karşısında bulunan itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri aracın yanına geldiklerinde Keçeci’nin hareketsiz olduğunu görerek durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Keçeci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Davut Keçeci’nin cansız bedeni Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve görevli memurlar tarafından araç içinden alınarak Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Keçeci’nin aracından ayrıldığı görülürken, kameranın önünü kapatan tenteden dolayı araca döndüğü ise görülmüyor.

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