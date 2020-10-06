YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. AK Parti Çeşme Kongresi 10 Ekim’de

AK Parti Çeşme Kongresi 10 Ekim’de

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

AK Parti Çeşme 7.

AK Parti Çeşme Kongresi 10 Ekim’de

AK Parti Çeşme 7. Olağan Kongresi, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Temmuz ayında atama ile AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Avukat Yeliz Karataş’ın tek aday olarak gösterilmesi beklenen AK Parti Çeşme 7. Olağan Kongresi’ne, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve il başkan yardımcılarının katılacağı açıklandı. AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, 7. olağan kongrenin 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

İzmir Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:05
İkindi
16:20
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
Bedia Akartürk, keçe sergisine hayran kaldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Göztepe’den kaleye takviye
Göztepe’den kaleye takviye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.