AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevine getirilen Güngör, ilk toplantısını gerçekleştirdi

Denizli’de geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Denizli İl Başkanlığı görevine getirilen Yücel Güngör, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Denizli İl Başkanlığı görevine getirilen Yücel Güngör, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte pandemi kuralları çerçevesinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda üyeler ile bir araya gelerek gelecekte yapılması planlanan ve parti çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişi yaptı. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Denizli İl Teşkilatının bundan sonra daha fazla çalışması gerektiğini, 2023 seçimlerine Denizli’yi seçimlere taşıyacaklarını belirtti. Başkan Güngör, “Allah nasip ederse 2023 seçimlerine Denizli’yi biz seçimlere taşıyacağız. Bu nedenle çok çalışarak seçimden zaferle çıkmak zorundayız. Her bir üyemizin gönül verdiğimiz AK Parti’yi hak ettiği yere taşımak için üzerimize düşeni yapacağına kalpten inanıyorum” dedi.

