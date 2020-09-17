YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi

AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Teşkilatı’nda, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günlerinde yapılması planlanan kongreler, artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği açıklandı.AK Parti Denizli İl Teşkilatı 7.Olağan Kongre süreci kapsamında, iki haftalık süreçte 17 ilçede kongreler tamamlanmıştı.

AK Parti Denizli Teşkilatı’nda, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günlerinde yapılması planlanan kongreler, artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği açıklandı.
AK Parti Denizli İl Teşkilatı 7.Olağan Kongre süreci kapsamında, iki haftalık süreçte 17 ilçede kongreler tamamlanmıştı. Pamukkale’de 19 Eylül Cumartesi günü, Merkezefendi’de ise 20 Eylül Pazar günü yapılması planlanan kongreler, son dönemlerde artan korona virüs vakaları ve son olarak Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ın korona virüse yakalanmasından dolayı tedbir amaçlı olarak ertelendiği açıklandı.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, henüz erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ertelenen Pamukkale ve Merkezefendi kongrelerinin, Ekim ayının ilk haftası içerisinde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMarketler onlardan soruluyor!Marketler onlardan soruluyor!
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Denizli Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
13:03
İkindi
16:32
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
Yağışın ardından serinleyen havayı vatandaşlar fırsat bildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.