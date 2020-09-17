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AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Teşkilatı’nda, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günlerinde yapılması planlanan kongreler, artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği açıklandı.AK Parti Denizli İl Teşkilatı 7.Olağan Kongre süreci kapsamında, iki haftalık süreçte 17 ilçede kongreler tamamlanmıştı.

AK Parti Denizli Teşkilatı’nda, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günlerinde yapılması planlanan kongreler, artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği açıklandı.
AK Parti Denizli İl Teşkilatı 7.Olağan Kongre süreci kapsamında, iki haftalık süreçte 17 ilçede kongreler tamamlanmıştı. Pamukkale’de 19 Eylül Cumartesi günü, Merkezefendi’de ise 20 Eylül Pazar günü yapılması planlanan kongreler, son dönemlerde artan korona virüs vakaları ve son olarak Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ın korona virüse yakalanmasından dolayı tedbir amaçlı olarak ertelendiği açıklandı.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, henüz erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ertelenen Pamukkale ve Merkezefendi kongrelerinin, Ekim ayının ilk haftası içerisinde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
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