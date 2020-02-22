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AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.02.2020 18:47 | Son Güncelleme

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.AK Parti ilçe binasında düzenlenen kongreye AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Hakkâri Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililer katıldı.

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.
AK Parti ilçe binasında düzenlenen kongreye AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Hakkâri Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından delegeler oy kullandı. Yapılan seçimin ardından Kasım Evin ilçe başkanı seçildi.

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