YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı yeniden başkan seçildi

AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı yeniden başkan seçildi

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 22:14 | Son Güncelleme

AK Parti Didim İlçe teşkilatının 7.

AK Parti Didim İlçe teşkilatının 7. olağan kongresinde mevcut ilçe başkanı Maşallah Subaşı yeniden ilçe başkanı seçildi.
Didim Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir halı sahada yapılan kongrede Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oturma alanları sosyal mesafe uygun olarak hazırlanırken katılımcılara maske dağıtıldı. Kongreye AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Koçarlı Belediye başkanı Nedim Kaplan, MHP Didim İlçe başkanı Fikret Alkaya, AK Partili ilçe başkanları AK Parti kadın ve gençlik kolları başkanları, Oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.
“Didim’den hiçbirşey eskisi gibi olmayacak"
Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrede ilk konuşan AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı Cumhur ittifakını ileriye taşıma gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, hakkındaki iddialara da sert yanıt verdi.
Subaşı 15 yaşında siyasete girdiğini ve Refah Partisi’nin ardından 19 yıldır AK Parti’de yer aldığını belirterek “Adamın biri çıkmış benim için HDP’li diyor. Ben HDP’li değilim alnım açık, başım dik; Cumhur ittifakının neferiyim. Cumhurbaşkanımın ve bu teşkilatın neferiyim. Yeniden bana bu görevi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Piyasaya bir video çıkmış, AK Parti Didim ilçe teşkilatı Didim’de yok diye.Bir tane Didimli çıksın desin Maşallah Subaşı ve ekibi en ufak bir yanlış yaptı desin, ben bu görevi bırakmaya hazırım. Amaç çamur atmak, ben göreve geldim geleli tüm muslukları kapattım tek yanlış yapmadım. Bundan sonra Cumhurbaşkanımın dediği gibi Didim’de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak”diyerek kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise kongrenin hayırlı olmasını dilerken “Didim’de güzel bir yerel seçim geçirdik. İyi bir oy aldık ama maalesef belediyeyi kazanmadık. Önümüzde 2023 ve 2024 seçimleri var. 2023’de biz imkansız diye bir şey görmüyoruz ve Didim’de Cumhur İttifakı’nı Didim’de birinci yapmak için çalışacağız. Bugünden itibaren tüm partililerimizle beraber Didim’de kenetlenerek hedefe doğru yürüyeceğiz.” dedi.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalıştık"
AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu başkanı Mustafa Savaş kongrelerin bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, görev yapanlara teşekkür etti. Savaş tüm Dünya’nın pandemi salgınıyla mücadele ettiğini belirterek “Bu mücadelede güçlü liderlik, altyapı, bakanlık koordinasyonu ve önlemlerin alınması etkili, bu kapsamda herkese devletimiz el uzattı. Diğer ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde maske savaşları yaptılar. Solunum cihazı bulamadılar. Biz vatandaşımıza sahip çıktık. 24 saat ekiplerimizi görevdeydi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalıştık.”dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz konuşmasının başında başta Aydın olmak üzere Kurtuluş savaşı sonrasında işgalden temizlenen Aydın ilçelerinin kurtuluş günlerini kutladı. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi muasır medeniyetlerine ulaştırmak için çalıştığını ve cumhur ittifakı ile bunun sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin ayakları üzerinde durmasının birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Yavuz “Biz Akdeniz’de haklı mücadelemizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Daha önceleri karşılarında balık avlarken zorlanan bir ülke vardı, şimdi ise kendi enerjisini arayan bir ülke var. Bizlere türlü türlü saldırılar yapıyorlar ama bu saldırılara karşı duruyoruz”dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Didim ilçe teşkilatının yönetim kurulu raporu ile mali raporları okunup ibra edildi. Ardından Didim AK Parti teşkilatının yeni yönetim kurulu tanıtıldı. Maşallah Subaşı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; “Ali Karadayı, Bayram Erzurum, Bahri Yaba, Davut Bektaş, Erkin Erdem, Esma Boztürk, Elif Ele, Faruk Uludağlı, Hakan Kılıç, Halil İbrahim Semerci, İskender Altın, İbrahim Engil, Musa Üstündağ, Mustafa Süvari, Mustafa Kotan, Mehmet Vela, Mehmet Çoban, Mikail Karabulut ve Naci Saygın”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Kaymakam Şenoğlu’ndan 6 Eylül mesajı
Kaymakam Şenoğlu’ndan 6 Eylül mesajı
Ortaca’da trafik kazası; 2 ölü
Ortaca’da trafik kazası; 2 ölü
Elazığ’da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Elazığ’da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.