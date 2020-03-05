AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

DİYARBAKIR/BATMAN/ŞIRNAK (AA) - AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatları, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, partinin il binası önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz."

Budak, bu hakaretlerin sadece Cumhurbaşkanına değil onun temsil ettiği makama ve bütün millete yapıldığını ifade etti.