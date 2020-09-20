AK Parti Dodurga’da Kaplan ile devam

AK Parti Dodurga İlçe kongresi yapıldı. Kongrede Mustafa Kaplan tekrar ilçe başkanı seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, gece-gündüz demeden Çorum için çalıştıklarını belirterek, “Dodurga’ya doğalgaz geldi. İnsanlarımızın huzurla, refah içerisinde oturabileceği, ailelerimize yakışır konutlarımızı da birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dodurga’mıza bir spor salonu yapacağız. Ödenek onaylandı. En kısa sürede gençlerimiz voleybol, basketbol, badminton, okçuluk, yani salon sporuyla ilgili ne yapılıyorsa hepsini yapabilecek. Atıl vaziyetteki bir yüzme havuzumuz var. Belki bölgede böyle bir tesis yok. Her şeyi düşünülmüş ama şuanda atıl durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştük. Bu alanı belediyemize tahsis ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da katkılarıyla inşallah yüzme havuzunu sadece Dodurga’ya değil bölgeye kazandıracağız. Onu da inşallah önümüzdeki yıl tamamlayıp bitireceğiz, Milletvekillerimizle, belediyelerimizle, meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla Çorum’un her köşesine hizmet götürmek için çalışıyoruz” dedi.