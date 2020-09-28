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AK Parti Edremit’te Umut’lu ile yola devam

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı 7.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı 7. Olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı Ekrem Umutlu delegelerin güvenoyunu alarak tekrar ilçe başkanı seçildi.
Edremit bir kır düğün salonunda yapılan, yoğun katılımın olduğu kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali idari işler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Balıkesir Milletvekillileri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Gömeç, Havran, Burhaniye ve Ayvalık ilçe başkanları, Büyükşehir Körfez Daire Koordinasyon Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Edremit Kurucu Başkanı Özkan Kostak, eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey, İl Kadın kolları ve gençlik kolları Başkanları, AK Parti Körfez Koordinatörü Ali Osman Eser, meclis üyeleri ve çok sayıda partililer katılım sağladı.
Kongre de konuşan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “2002’den buyana ülkemizin kat ettiği yol AK Parti destanı olarak tarih kitaplarında yerini alacak. Pandemi sürecinde Edremit’te 5 bin 800 aile ulaştık, 47 Mahalle muhtarımız ile uyum içinde çalıştık. Duble yol, hava limanı, SGK hizmet binası, sayısız okul, diş hastanesi, adliye binası, TOKİ konutları, çevre yolları, balıkçı barınakları yaptık. Doğal gazı getirdik ve müjdesini verdiğimiz yeni hastane binasının yapımını inşallah gerçekleştireceğiz. AK yürekler, AK gönüller bizim bir irademiz var. Bizim büyük Türkiye sevdamız var. Türkiye’yi dünyanın lideri yapma amacımız var. Yazdığımız bir destan var. Yazacağımız çok destan var. Milletimize verdiğimiz sözümüz var.” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali idari işler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Balıkesir Milletvekillileri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yeni yönetime ve İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’ya yaptıkları konuşmalarında görevinde başarılar dilediler.
Oluşturulan Divan, genel kurul toplantısını başlattı ve gündem maddeleri görüşüldü. Yeni yönetim kurulu takdim edildikten sonra delegeler oy kullanımına başladı.
AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı yönetim listesi şu isimlerden oluştu; Ekrem Umutlu, İhsan Ok, Yakup Bulaca, Kübra Hisoğlu, Gamze Bulut, H.Hüseyin Yıldırım, Mehmet Turbil, Rıfat Ertaş, Burak Akpınar, Salih Kural, Sedat Uzun, Çağrı Akyel, Nizam Bayram, Esrah Gönüldok, İsmail Çapan, Ahmet Fıçıcı, Serdar Kızılsu, Cemal Taştan, Faysal Gönültaş, Murat Tuna, Tolga Ünlü, Erkan Özdemir, Hakan Demirbağ, Şerafettin Ada, Elif Çetin, Süleyman Şentürk, K.Ceren Yıldırım, Mehmet Duygu ve Murat Kasımoğullarından

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