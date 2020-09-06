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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’den 7 Eylül mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’den 7 Eylül mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, Bayrak ve Hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Aydın Halkı, Ülkemizin en doğusunda ilelebet dalgalanmak üzere Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuşturTürkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu böylesi kahramanlık ve yiğitlik lerin, vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda edenlerin anıları ile doludur.
Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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