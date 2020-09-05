AK Parti Efeler İlçe Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Efeler İlçe 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa seçilen Hüsnü Elbir, "2024 yerel seçimleri belediyeleri alma yılımız olacak" dedi.

AK Parti Efeler 3. Olağan İlçe Kongresi geniş katılımla gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına azami dikkat edilerek yapılan kongrede davetliler kongre alanına ateş ölçümleri yapılarak alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve AK Partili ilçe belediye başkanları başta olmak üzere AK Parti kadın ve gençlik kolları başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Bilindiği gibi kongremiz Korona virüs sebebiyle ertelendi. Kongremiz ertelendikten sonra sokağa çıkma yasakları da ilan edildi. O zamandan bu zamana boş durmadık. 10 bin üyemize telefonla ulaştık. Önderimiz, liderimiz, kurucumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda ’gönül seferberliği’ adı altında sahalara indik, ziyaretler gerçekleştirdik. ‘Seçim mi var? Seçim varmış gibi çalışıyorlar’ diyenler oldu. Seçim en yakın 2023’te var. Ancak biz yatmaya değil çalışmaya geldik. AK Parti’nin tüm icraatlarını bir bir anlatacağız, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kongreler tazelenmedir, dertlerin unutulduğu yerlerdir. Sosyal medya üzerinden partimize zarar veriyoruz. Bu kongre birlik beraberlik kongremiz olsun. Gelin bir ve beraber olalım, kırgınlığı ve kavgayı bitirelim" diye konuşarak partiye bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.