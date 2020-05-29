YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı

AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanlığı’nda yürütme kurulu üyeleri belli oldu.AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’na Hüsnü Elbir’in atanmasının ardından, ilçe yürütme kurulu da belirlendi.

AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanlığı’nda yürütme kurulu üyeleri belli oldu.
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’na Hüsnü Elbir’in atanmasının ardından, ilçe yürütme kurulu da belirlendi. Açıklanan yürütme kurulunda yer alan isimler ve aldıkları görevler şu şekilde;
Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Ramazan Subaşı, Teşkilat Başkanı Osman Gümüşhan, Sekreterlik Başkanı Sema Gaspak, Seçim İşleri Başkanı Kazım Yalçın, Tanıtım Medya Başkanı Emrah Yavuz, Sosyal Politikalar Başkanı Dilek Sarıkaya, Yerel Yönetimler Başkanı Orhan Arslan, Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Özgür, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Ali Uyar, İdari Mali İşler Başkanı Mustafa Cunit Candaş.

AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Avcılar’da camiler ibadete hazır

Avcılar’da camiler ibadete hazır

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.