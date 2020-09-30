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AK Parti Efeler’de görev dağılımı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı’nda Hüsnü Elbir başkanlığında oluşturulan yönetimde görev dağılımı yapıldı.AK Parti Efeler İlçe Teşkilatının 3.

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı’nda Hüsnü Elbir başkanlığında oluşturulan yönetimde görev dağılımı yapıldı.
AK Parti Efeler İlçe Teşkilatının 3. Olağan Kongresi’nde başkanlığa seçilen Hüsnü Elbir, yönetimi ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalar ve projeler görüşülürken yönetimde görev dağılımı da gerçekleştirildi. Buna göre AK Parti Efeler İlçe Yürütme Kurulu Listesi, Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Ramazan Subaşı, Teşkilat Başkanı Osman Gümüşhan, Sekreterlik Başkanı Tamer Tuna, Seçim İşleri Başkanı Kazım Yalçın, Tanıtım Medya Başkanı Emrah Yavuz, Sosyal Politikalar Başkanı Ayşegül Budaklı, Yerel Yönetimler Başkanı Orhan Arslan, Ekonomi İşler Başkanı Murat Yavuz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Uludağ ve İdari İşler Başkanı Mustafa Cunit Candaş isimlerinden oluştu.

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