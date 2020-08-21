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AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci, kongre sürecini değerlendirdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kongre sürecini değerlendiren AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, “Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kongre sürecimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci, kongre sürecini değerlendirdi

Kongre sürecini değerlendiren AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, “Salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız kongre sürecimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Ağustos itibariyle başlayacağımız ilçe kongrelerimizi Kasım ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz.” dedi.
AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ilçe kongresinin ardından il kongresinin başlayacağını ifade ederek, “İl kongremiz başlayacak ve büyük kongremiz ile kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. 19 yıldır ülkemize hizmet eden AK kadrolarımız tecrübeli, vefakâr, fedakâr kadrolarını yeni arkadaşlarımızla takviye ederek inandığı yolda yürümeye devam edecek. Milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız.
Tercan ve Üzümlü ilçe kongrelerimiz 22 Ağustos, İliç ve Refahiye ilçe kongrelerimiz 23 Ağustos, Merkez ilçe kongremiz ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Kuşkusuz bu süreçte kongrelerimiz Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet edilecek. Salonların dizaynı ve havalandırılması belirlenmiş kriterlere göre yerine getirildi. Kongrelerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelecek tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Erzincan için ülkemiz için canla başla çalışmaya milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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