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AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı koordinasyonunda ilçe parti kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor.Kongre süreçlerine ilişkin AK Parti Erzincan İl Başkanlığı’ndan şu bilgilere yer verildi:“İl kongre sürecimiz 08 Ağustos 2020 Cumartesi itibariyle başlayacak ve 29 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle tamamlanmış olacak.

AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı koordinasyonunda ilçe parti kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor.
Kongre süreçlerine ilişkin AK Parti Erzincan İl Başkanlığı’ndan şu bilgilere yer verildi:
“İl kongre sürecimiz 08 Ağustos 2020 Cumartesi itibariyle başlayacak ve 29 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle tamamlanmış olacak. İlçe kongrelerimiz Çayırlı’da 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 11.00’de Belediye Düğün Salonu’nda, Kemah’ta 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15.00’de Necati Bey Ortaokulu’nda, Kemaliye’de 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde ve Otlukbeli’nde ise 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 15.00’de Otlukbeli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğiz.”

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İmsak
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Sabah
07:19
Öğle
12:41
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:13

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Nıl Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
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