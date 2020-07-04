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AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır’dan Başbağlar mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 5 Temmuz 1993 Başbağlar katliamının 27.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır’dan Başbağlar mesajı

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 5 Temmuz 1993 Başbağlar katliamının 27. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladılar.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Terör, illegal hedefler uğruna, korku üzerine kurgulanmış, bezdirmek, yıldırmak üzerine tasarlanmış dünyadaki en alçak yöntemdir. Bundan 27 yıl önce Erzincan’ımızda terör yine en alçak yüzüyle ortaya çıkarak, 5 Temmuz 1993 günü Kemaliye İlçemize bağlı Başbağlar Köyünde menfur bir katliam yapmıştır.
Bizler bu katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. İnsani hiçbir açıklaması olmayan ideolojiler, 33 masum vatandaşımızın canına kıyarak, terörün en aşağılık yüzünü Başbağlar’da sergilemişlerdir. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller ve bu katillerin arkasındaki güçler, böyle bir katliamla bizleri yıldırabileceklerini, korkutabileceklerini hayal ettiler ise bunda çok yanıldılar.
Bu devlet halen ayakta ve inanıyorum ki dünya durdukça da ayakta kalacak. Devletimizi ayakta tutacak olan Başbağlar Köyü sakinleri gibi saf, masum Anadolu insanlarıdır. Türk Milleti çok büyüktür ve büyük milletimiz, vatanın bağrına gömdüğü şehitlerden aldığı manevi güçle, hainlerin karşısında daha dik ve daha güçlü ayakta durmaktadır. Hainler unutmasınlar ki şu anda bu topraklarda yaşayan insanlar içerisinde, tarih boyunca verdiğimiz şehitlerimizin sayısı kadar, can vermeye hazır vatan evlatları barınmaktadır. Bu duygularla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz”

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