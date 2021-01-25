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AK Parti Erzincan’da Şireci ile yola devam edecek

25.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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AK Parti Erzincan’da Şireci ile yola devam edecek

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 7.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 7. Olağan İl Kongresine tüm vatandaşları davet etti.
AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, son Başbakanımız medarı iftiharımız Erzincan’ımızın gururu Binali Yıldırım’ın destekleriyle genel merkezimiz tarafından yapılacak olan 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı adayı olarak şahsıma görev verilmiştir.
Milletimize hizmet yolunda kutlu davamıza gönül veren yol arkadaşlarımız, Erzincanlı kardeşlerim, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile canlı bağlanacağı, Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz AK Parti Erzincan 7. Olağan İl Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. Büyüyen güçlü Türkiye için, gelişen Erzincan için, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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