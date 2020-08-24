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AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bir süre önce tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat eden AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Necdet Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.Aziziye Rize Kent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süre önce tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat eden AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Necdet Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Aziziye Rize Kent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, Orgeneral Zekai Aksakallı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.
Necdet Yaylalı’nın sadakatıyla farklı bir kişiliğe sahip olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Necdet Yaylalı ağabeyimiz gerçekten duruşuyla, sadakatiyle çok çok farklı ve değerli bir dava arkadaşımızdı. Necdet Yaylalı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi de inanıyorum ki Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

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