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AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Erzurum Cumhuriyetin temel taşıdır”

ERZURUM HABERLERİ  | 22.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kahramanlar şehri Erzurum’un Cumhuriyet’e giden yolun temel taşı olduğunu söyledi.Erzurum Kongresi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde büyük acılar çeken bir milletin hürriyete giden yolda attığı ilk adım olduğunu belirten Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:“Vatanın dört bir yandan işgal edildiği, orduların dağıtıldığı, umutların tükendiği bir dönemde bağımsızlık ateşinin tutuşturulduğu Erzurum, teslim olmayı reddeden bir milletin bağımsızlığa açılan ilk kapısıdır.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Erzurum Cumhuriyetin temel taşıdır”

Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kahramanlar şehri Erzurum’un Cumhuriyet’e giden yolun temel taşı olduğunu söyledi.
Erzurum Kongresi’nin, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde büyük acılar çeken bir milletin hürriyete giden yolda attığı ilk adım olduğunu belirten Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:
“Vatanın dört bir yandan işgal edildiği, orduların dağıtıldığı, umutların tükendiği bir dönemde bağımsızlık ateşinin tutuşturulduğu Erzurum, teslim olmayı reddeden bir milletin bağımsızlığa açılan ilk kapısıdır. Manda ve himayenin tartışıldığı bir dönemde başlayan Kongre hazırlıkları, Kazım Karabekir Paşa’nın desteği ve Mustafa Kemal Paşa’nın da iştirakiyle kemale ermiş, neticede milli mücadelenin fitilini ateşleyecek kararlar alınarak uygulamaya geçilmiştir. Erzurum Kongresi’nde manda ve himaye kesin bir dille reddedilirken ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleşmesi kararı alınmıştır. Bu karar bile tek başına bu şehri ve o gün orada toplananları kahraman ilan etmeye yeterlidir. Bu vesileyle toplanış şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongre olan Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümünü kutluyor, milli mücadelenin zaferle taçlandırılmasında emeği geçen atalarımızı saygı ve hürmetle, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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