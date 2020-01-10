YURTHABER
  4. AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den 10 Ocak mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den 10 Ocak mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteciliğin bir vicdan mesleği olduğunu belirterek, “Toplumsal duyarlılık, beklenti ve olguları, mukaddesata saygı, milli diğerlere sadakat ölçeğinde seslendiren basınımız, müşterek feraset ve basiretin ifadesidir” dedi.Tek beklentisi milli birlik ve beraberlik; yegane ufku kardeşlik; kırmızı çizgisi manevi değerler olan gazetecilerin, millete ait ortak aklın tesir ve tefsirinde öncü olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz’daki milli diriliş ve duruşta basının müessir olduğunu, yazılan destanda müellif konumunu üstlendiklerini belirtti.Gazeteciliğin Milli Şair Akifçe, zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen, gelenin keyfi için geçmişe iftira etmeyen bir mesleği tarif; basının da bu hassasiyet ve dikkat içinde hakkın gücünü savunan bir oluşumu kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Türkiye Basın camiası bu haysiyetli ve onurlu duruşunu 15 Temmuzda tarihi bir üslupla ortaya koymuştur” dedi.Milletvekili Aydemir, “Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanıyla, milli ve manevi kıymetlerin muhafazası ve gelecek nesillere aktarımı noktasında ‘gür sesli ve gür imanlı’ olan basın camiamız, Türkiye’nin küresel vicdanı uyandırma noktasında temsilcisi, milli dikkatin kendisi, manevi terbiyenin vurgusu olmuştur” mesajını verdi.Milletvekili Aydemir, Milli izan ve idrakin kaydedilmesinde öncü rol oynayan gazetecilere ve basın camiasına minnettar olduklarını belirterek, “Rahmeti Rahmana kavuşmuş, bize ait değerleri eserleriyle ortaya koyan gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; basın camiası bütününde tüm gazeteci arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz” dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den 10 Ocak mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteciliğin bir vicdan mesleği olduğunu belirterek, “Toplumsal duyarlılık, beklenti ve olguları, mukaddesata saygı, milli diğerlere sadakat ölçeğinde seslendiren basınımız, müşterek feraset ve basiretin ifadesidir” dedi.
Tek beklentisi milli birlik ve beraberlik; yegane ufku kardeşlik; kırmızı çizgisi manevi değerler olan gazetecilerin, millete ait ortak aklın tesir ve tefsirinde öncü olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz’daki milli diriliş ve duruşta basının müessir olduğunu, yazılan destanda müellif konumunu üstlendiklerini belirtti.
Gazeteciliğin Milli Şair Akifçe, zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen, gelenin keyfi için geçmişe iftira etmeyen bir mesleği tarif; basının da bu hassasiyet ve dikkat içinde hakkın gücünü savunan bir oluşumu kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Türkiye Basın camiası bu haysiyetli ve onurlu duruşunu 15 Temmuzda tarihi bir üslupla ortaya koymuştur” dedi.
Milletvekili Aydemir, “Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet imanıyla, milli ve manevi kıymetlerin muhafazası ve gelecek nesillere aktarımı noktasında ‘gür sesli ve gür imanlı’ olan basın camiamız, Türkiye’nin küresel vicdanı uyandırma noktasında temsilcisi, milli dikkatin kendisi, manevi terbiyenin vurgusu olmuştur” mesajını verdi.
Milletvekili Aydemir, Milli izan ve idrakin kaydedilmesinde öncü rol oynayan gazetecilere ve basın camiasına minnettar olduklarını belirterek, “Rahmeti Rahmana kavuşmuş, bize ait değerleri eserleriyle ortaya koyan gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; basın camiası bütününde tüm gazeteci arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Rektör Çomaklı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajıRektör Çomaklı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Meme estetiğinde dikkatMeme estetiğinde dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Cabbar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Cabbar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.