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Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı

BURSA HABERLERİ  | 17.10.2020 01:16 | Son Güncelleme

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın bir süre önce mantar zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili yeterli açıklamanın yapılmadığını olayın zehirlenme mi yoksa intihar mı muallakta kaldığını kamuoyunun yeteri kadar açık bir dille bilgilendirilmediğini dile getirip Sertaslan’a açıklama yapması konusunda çağrıda bulundu.Yiğit yaptığı açıklamada, "Öncelikle belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizle sunuyoruz.

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı

Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın bir süre önce mantar zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili yeterli açıklamanın yapılmadığını olayın zehirlenme mi yoksa intihar mı muallakta kaldığını kamuoyunun yeteri kadar açık bir dille bilgilendirilmediğini dile getirip Sertaslan’a açıklama yapması konusunda çağrıda bulundu.

Yiğit yaptığı açıklamada, "Öncelikle belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizle sunuyoruz. Tabi insanların başına sağlık noktasında her şey gelebiliyor. Allah vermesin sağlık durumu ile ilgili sağlığım gayet iyi sıkıntım yok diye açıklama yaptı. Tabi bu açıklama bizleri tatmin etmedi. Aklımıza gelen bir taraftan gıda zehirlenmesi bir taraftan da intihar şüphesi dediler. Allah sağlık sıhhat versin ama bizde AK Parti Gemlik İlçe Başkanı olarak soruların cevaplarını bulmamız noktasında soracağımız sorularımız var tabi. "Sağlımız yerinde spekülasyon yapılıyor" kendisi de söyledi bu spekülasyonlara yer verilmemesi noktasında bunun sebebi nedir? diye başkanımıza gerçekten sormak istiyoruz. Başka bir şey var mı? Bir şeyler oldu mu? çünkü Gemlik Belediye Başkanlığını temsil eden belediye başkanlık nezdinde olan bir insana gıptayla bakıyoruz. Bize de soruyorlar teşkilatımız adına arkadaşlarımız bizlere başkanımızın son durumu nedir. Bizde merak ediyoruz bu durumu sadece sağlığım yerinde deyip açıklaması güzel gerçekten sağlığının yerinde olması bizi de mutlu eder. Sağlıklı bir belediye başkanı ile Gemlik’te bulunmak huzur verici" dedi.

Yiğit sözlerine şu şekilde devam etti "Şimdi gıda zehirlenmesi olduğu söylenirken ilaç bulgularının da var olduğu söylendi. Başkanın kullanmış olduğu ilaçlar var ama ilaç bulguları acaba fazla mı? Eksik mi? Aşırı ilaç mı aldı? Yoksa normal rutin gündelik kullandığı şeylerin dışında başka şeyler var mı? Onları bilmiyoruz. Bunların soru işaretleri var. Mantar zehirlenmesi dendi. Mantar tek başına yenmez. Çevresinde, yöresinde, ailesinde, oturduklarında, arkadaş çevresinde yedik birileri vardır. Bunlarda da böyle sıkıntılar oldu mu? Aynı şeyleri gösterdi mi? Bunları da açıklarsa bizleri memnun eder. Bursa Gemlik’e özel bakıyor otomobil fabrikamız var. Belediye başkanımızda sıkıntı var mı? diye soruyorlar. Nedir? Aslı astarı var mıdır? diye sorduklarında bizde "Bakın aslı astarı budur, hiçbir sıkıntı yoktur, rapor budur, bu şekildedir" diyelim herkesin gönlüne su serpelim bizde bunun derdindeyiz."

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