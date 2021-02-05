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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

05.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları 6’ncı Kongresinde Başkanlığa Musa Kara seçildi.Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Hasan Murat Öz ve Genel Merkez MKYK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mehmet Ağar, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile davetliler katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları 6’ncı Kongresinde Başkanlığa Musa Kara seçildi.
Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Hasan Murat Öz ve Genel Merkez MKYK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mehmet Ağar, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile davetliler katıldı. Divan seçiminden sonra Kilis İl Gençlik Kolları eski Başkanı Haluk Korkmaz, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yeni göreve seçilen Musa Kara ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Yapılan konuşmalardan sonra Gençlik Kolları İl Başkanlığına seçimlerine tek liste halinde giren Musa Kara başkanlığa seçildi.

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