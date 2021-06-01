AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ala, AK Parti ile Çin Komünist Partisi arasında düzenlenen çevrim içi diyalog programına katıldı. Programa, büyükelçiler, yerel yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri de iştirak etti.

Çevrim içi görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında iktidar partilerince, partiler arası diyalog ve iş birliğini geliştirme amacıyla her yıl gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamadığı belirtildi.

Görüşmede başta karşılıklı ticaretin geliştirilmesi olmak üzere birçok alanda görüş alışverişinde bulunulduğu, ilişkilerin geliştirilmesi ve sorun çözme kapasitelerinin artırılması konularının ele alındığı, iş dünyası temsilcilerinin yatırım ve ticaret imkanlarını değerlendirdiği ifade edildi.

Programın ardından Ala, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdim edildi.

