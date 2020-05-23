AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bayram mesajı:

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dudaklarımızdan dökülen kelimelerle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe ve kısıtlar, iletişimin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Yılmaz, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı bir Ramazan Bayramı yaşıyoruz. İnsan hayatı ve sağlığı için evlerimizde geçireceğimiz bir bayram olacak. Ayrıca, böyle günlerde ayrı bir atmosferi olan Bingöl’den uzakta geçireceğim nadir bayramlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

- "Bayram evimize ve kalbimize sığar"

Salgınla mücadele kapsamındaki sınırlandırmalar nedeniyle bu bayramın evde gececeğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayram evimize ve kalbimize sığar diyoruz. Bayramın neşesini ev ortamında yaşayacak ve çeşitli iletişim araçlarıyla da paylaşacağız inşallah. Dudaklarımızdan dökülen kelimelerle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe ve kısıtlar iletişimin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Gönüllerimiz bir olmaya devam edeceği gibi, bayram neşesini çeşitli kanallarla paylaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Bu bayramda, fiziki mesafemizi onların iyiliği için korusak da aylardır sabırla evde zaman geçiren büyüklerimizi sormayı ve çocuklarımızı sevindirmeyi ihmal etmemeliyiz."