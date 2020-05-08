AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, sevgi, şefkat ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklar olan annelerin kendilerini büyütüp hayata hazırlarken merhamet ve adalet gibi değerleri de büyüttüğünü belirtti.

Annelerin insan hayatındaki önemine işaret eden Karaaslan, "Dünyaya geldiğimiz gün sıkıca tuttuğu elimizi bir daha hiç bırakmayan, elini evlatlarının üzerinden çekmeyen annelerimiz bizlere vazgeçmemeyi, ihtiyacı olana el uzatmayı, paylaşmayı öğretendir. İnanç ve kültürümüzde annelik kutsal bir vazife ve yüce bir mertebedir. Varlıklarıyla tamamlandığımız, mücadeleleriyle güç bulduğumuz annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. Hayatımız boyunca en yakınımızda ve yanı başımızda olan annelerimize yaşamlarının her döneminde hürmet ve ihtimam göstermek evlatlar olarak hepimizin vazifesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemeleri hakkında bilgi veren Karaaslan, şöyle devam etti: