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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, sevgi, şefkat ve fedakarlık duygularını temsil eden en değerli varlıklar olan annelerin kendilerini büyütüp hayata hazırlarken merhamet ve adalet gibi değerleri de büyüttüğünü belirtti.

Annelerin insan hayatındaki önemine işaret eden Karaaslan, "Dünyaya geldiğimiz gün sıkıca tuttuğu elimizi bir daha hiç bırakmayan, elini evlatlarının üzerinden çekmeyen annelerimiz bizlere vazgeçmemeyi, ihtiyacı olana el uzatmayı, paylaşmayı öğretendir. İnanç ve kültürümüzde annelik kutsal bir vazife ve yüce bir mertebedir. Varlıklarıyla tamamlandığımız, mücadeleleriyle güç bulduğumuz annelerimize sevgi ve saygımızı tek bir güne sığdırmak mümkün değildir. Hayatımız boyunca en yakınımızda ve yanı başımızda olan annelerimize yaşamlarının her döneminde hürmet ve ihtimam göstermek evlatlar olarak hepimizin vazifesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemeleri hakkında bilgi veren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gayretli çabaları sonunda bugün kadınlar, annelikle sosyal hayat arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaksızın iş dünyasında, akademide, siyasette, ekonomide, bürokraside, hayatın her alanında büyük başarılara imza atmaktadır. Değiştirici ve dönüştürücü gücüyle ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaktadırlar. Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir uzak kaldığımız annelerimize ve aile büyüklerimize kavuşmayı, en yakın zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi bekliyoruz. Bu sürenin kısalması, ülkemizin normalleşme takvimini kademeli olarak başlattığı bu günlerde rehavete kapılmadan tüm kurallara harfiyen uymamıza, tedbiri son ana kadar elden bırakmamamıza bağlıdır. Bu süreçte salgın nedeniyle ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan başta kadın çalışanlar olmak üzere özveriyle görevlerini icra eden tüm kamu görevlilerine milletçe teşekkür ediyoruz."

Karaaslan, evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için 3 Eylül 2019'dan bu yana tuttukları nöbet ile kararlılığın sembolü haline gelen Diyarbakır Anneleri'nin de evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ederek, "Bu vesileyle sevgilerin en yücesine layık olan, başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile engelli anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor; ahirete irtihal eden annelerimize yüce Mevla'mdan rahmet, hayatta olanlara sıhhat diliyorum." temennisinde bulundu.

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