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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, büyükelçilerin açıklamalarını değerlendirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, büyükelçilerin açıklamalarını değerlendirdi:

25.10.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı." ifadesini kullandı.

Dağ, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır."

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