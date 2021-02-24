AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Ardahan kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti içerisinde birilerini itibarsızlaştırma çalışmalarını görüyoruz. Bunu ana muhalefetin yaptığını görüyoruz. Bu kalede bırakın bir taş koparmayı, bir çakıl taşı dahi koparamayacaksınız. Birlik ve beraberliğimiz dünden daha fazladır. Yarın çok daha fazla olacak." dedi.

Hamza Dağ, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Ardahan 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 senede 15 seçim kazandığını ve darbe teşebbüslerine karşı meydan okuduğunu söyledi. Bu geçen 20 yıl boyunca inandıkları yolda yürüdüklerini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bazen geceleri uyumadık. Bu şehrin hayalini gördük. Biz bu hayallerimizi rüyalarımıza yerleştirdiğimiz sürece Allah’ın izniyle 20 yıl boyunca 15 seçimi nasıl kazandıysak bundan sonra da inşallah öyle olacak. Biz inandığımız yolda yürüye yürüye buraya geldik. Şimdi inandığımız yolda yeni hayaller için yürüyoruz. Biz uzaydan bahsediyoruz, beyefendiler bunu dalgaya alıyorlar ya da 'Yapamazsınız.' diyorlar. Cumhurbaşkanımız başbakan iken '15 bin kilometre duble yol yapacağız.' dediğinde o zamanda dalga geçmişlerdi. 'Neyle yapacaksınız?' diyorlardı. Bunları başardığımız gibi 2023'e de inandığımız yolda azimle devam edeceğiz."