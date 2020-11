AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yazılmış hukuk kuralları, kanunlar, maddeler var. Hepsi şu anda mahkemeler tarafından buna göre işletilmektedir. Yok kardeşim, bir hafta, 10 gündür sürekli olarak tabii ki demokrasiden, özgürlükten bahsedeceğiz ama 'Buradan acaba bize siyaseten nasıl bir alan açılır' diye çözüm süreci arzulayanlar var." dedi.

Dağ, Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kütahya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük konularını sürekli dile getirdiğini, ancak ne zaman bu konular gündeme gelse birilerinin süreci sabote etmek adına birtakım şeyler söylediğini belirtti.

Yaşanan tartışmaları bir hukukçu olarak hayretle karşıladığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin eş genel başkanı yargılanıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Yargılama konularına baktığımızda, onlarca dava var. Onlarca davayı bir kenara bıraksak da 6-8 Ekim olaylarını her birimiz canlı canlı, şahidi olarak yaşadık. O süreçte yaşananlara şöyle bir baktığımızda, 5 Ekim'de PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yaptığı çağrının aynısını HDP Genel Merkezi ve o dönemdeki HDP Eş Genel Başkanı söylüyor. Bu çağrılar üzerine binlerce insan sokaklara çıkıp, şehit Yasin Börü başta olmak üzere, 31 sivil, 2 de emniyet görevlimizin şehit olmasına sebebiyet veriyor. Hukukta azmettirmek diye bir şeyin olduğunu her hukukçu bilir. Hele yıllarca hukukçuluk yapmış, her dava çıktığında, 'Cübbemi giyerim' diyen kişiler hayli hayli bilir."