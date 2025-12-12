Güllü soruşturmasınca Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Türkiye'de yer alan iddiaya göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu ifade ederken “En başından itibaren düşme veya intihar olduğu kanaatinde değildik. Güllü cinayetini ilk günden biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"PARALARI YOKTU"

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajları da ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesajlarda "Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim" dediği görüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik ise yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.



Kaynak: İHA