MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü soruşturmasınca Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Güllü’nün ölümünde cinayet şüphesi araştırılırken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem ile arkadaşı Sultan ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcıdan dikkat çeken bir açıklama gelirken Güllü'nün kızının mesajları da gündeme geldi.

Güllü soruşturmasınca Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Türkiye'de yer alan iddiaya göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu ifade ederken “En başından itibaren düşme veya intihar olduğu kanaatinde değildik. Güllü cinayetini ilk günden biliyorduk" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcı 'Gizli tutuyoruz' dedi! Güllü'nün kızı o ülkelere kaçmak istemiş Başsavcı 'Gizli tutuyoruz' dedi! Güllü'nün kızı o ülkelere kaçmak istemiş

Güllü soruşturmasınca Başsavcı dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı 1

"PARALARI YOKTU"

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajları da ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesajlarda "Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim" dediği görüldü.

Güllü soruşturmasınca Başsavcı dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı 2

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik ise yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.
Güllü soruşturmasınca Başsavcı dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceketin içine hiçbir şey giymedi! İddialı pozlarCeketin içine hiçbir şey giymedi! İddialı pozlar
Atv ve Now Tv'nin ardından Kanal D'de kararını verdi! Daha başlamadan ertelendiAtv ve Now Tv'nin ardından Kanal D'de kararını verdi! Daha başlamadan ertelendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.