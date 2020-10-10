AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye Azerbaycan tepkisi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Uluslararası aktörler ne demişlerse onların sözcülüğünü yapıyorlar. Şöyle bir iddia var. Basında da yer aldı. Ermenistan Yukarı Karabağ'a PKK/PYD üyelerini götürdü. Bununla ilgili CHP'den bir tane açıklama duymadık." dedi.

Dağ, Buca'da bir düğün salonunun bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, ülkenin ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde değişik sorunlar yaşandığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Sadece bizim bölgemizi ilgilendiren bir konu yaşamıyoruz. Bugün Güney Amerika'daki bir konu, Uzak Asya'daki bir konu, büyük devletlerin büyüklüğünü göstermek için yaptıkları bir hamle değil. Bugün Libya, Suriye, son bir aydır Azerbaycan Dağlık Karabağ bütün bunlara baktığınızda, aslında kendine 'Biz dünyanın süper gücüyüz, hegemonyasıyız, jandarmasıyız.' diyenlerin bu bölgelerde ortaya çıkardıkları güç üzerinden bir devşirme söz konusu."

Hamza Dağ, Suriye ve Libya'da kritik bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, bölgede Türkiye olmadan bir oyun kurulmasının mümkün olmayacağının ortaya çıktığını ifade etti.