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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Çorum'da konuştu:

ÇORUM HABERLERİ  | 19.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

"Biz içeride ve dışarıda her türlü tehdide rağmen, her türlü bize parmak sallamalara rağmen evelallah diz çökmedik. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyuyoruz ve duyacağız"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz içeride ve dışarıda her türlü tehdide rağmen her türlü bize parmak sallamalara rağmen evelallah diz çökmedik. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyuyoruz ve duyacağız." dedi.

Kandemir, partisinin Çorum'un Oğuzlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye sınırında terör koridoru inşa etmek isteyenlerin oyununu Türk ordusunun bozduğunu söyledi.

Bazı dünya liderlerinin 20 yıl önce konuştuğunda insanların "Şimdi acaba ekonomi alt üst olur mu?" diye düşüncelere kapıldığını ifade eden Kandemir, "Şimdi o sesi vızıltı gibi gelen dünya liderleri, şimdi konuşuyorlar umurumuzda oluyor mu? ciddiye alıyor muyuz? var mı sokakta ciddiyet alan vatandaşımız, var mı yüreğimizde herhangi bir korku? evelallah yok. İşte onlar bir hazırlık yapmıştı. Hatırlayın teröristler yer altında birilerinin desteğiyle tahkimatlar yapmıştı. O gün Cumhurbaşkanımız 'yürüyün' dediğinde şanlı ordumuza, maalesef ana muhalefetin temsilcileri 'Ne işimiz var bizim orada, Suriye bataklığında' demişlerdi. Bazı devletler 'Saplanıp kalırlar oralara' diye avuçlarını ovmuştu ama kahraman ordumuz oraya girdi ve bu çapulcu sürüsünü derdest etti, tarumar etti ve Allah'a hamdolsun onların 50 yıllık hayalini adeta buruşturdu ve çöpe attı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletinden aldığı destekle güçlü bir irade ortaya koyduğunun altını çizen Kandemir, şöyle devam etti:

"Biz içeride ve dışarıda her türlü tehdide rağmen, her türlü bize parmak sallamalara rağmen evelallah diz çökmedik. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyuyoruz ve duyacağız. Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi olmasaydı, cesareti ve feraseti olmasaydı, kamuoyuna yansıyan meseleler dışında pek çok işte biz maalesef çok büyük bedeller öderdik. Rabbim razı olsun. Gayreti, mücadelesi, en çok da cesareti, milletine olan inancı, hakka yaslanan duruşu sebebiyle Rabbim razı olsun."

"Bizim en büyük talihsizliğimiz, ana muhalefet partimiz" diyen Kandemir, "Bu topraklara ayakları basmayanlar, yüzü başka yere bakarak hiza alanlar, gözleri başka yerde olanlar maalesef bizim en büyük talihsizliğimiz. Karadeniz'de doğalgaz bulduk, bu memleketin malı. Bununla gurur duyun." ifadelerini kullandı.

AK Parti teşkilatlarının 2023'e çok iyi hazırlanması gerektiğine de işaret eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Dün hasım olanlar bir anda hısım oldu. Hangi ara bir araya geldiniz, hangi zeminde buluştunuz? 2023'te bunun farklı varyasyonlarını yaşayacağımızı görüyoruz. Eğer yürüdüğünüz yollar konforlu ise kaybolmuşsunuz demektir. Türkiye'ye 'şu yoldan yürüyeceksin' denilen ülke değil artık. Biz istikameti milletten alır, kendi yolumuzu çizeriz. Bu kuşkusuz bir zorluğu beraberinde getiriyor ama biz Müslümanlar zorluğa talibiz."

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