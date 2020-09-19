AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Çorum'da konuştu:

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz içeride ve dışarıda her türlü tehdide rağmen her türlü bize parmak sallamalara rağmen evelallah diz çökmedik. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Şu anda dünyanın en tecrübeli siyasi lideri. Gurur duyuyoruz ve duyacağız." dedi.

Kandemir, partisinin Çorum'un Oğuzlar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye sınırında terör koridoru inşa etmek isteyenlerin oyununu Türk ordusunun bozduğunu söyledi.

Bazı dünya liderlerinin 20 yıl önce konuştuğunda insanların "Şimdi acaba ekonomi alt üst olur mu?" diye düşüncelere kapıldığını ifade eden Kandemir, "Şimdi o sesi vızıltı gibi gelen dünya liderleri, şimdi konuşuyorlar umurumuzda oluyor mu? ciddiye alıyor muyuz? var mı sokakta ciddiyet alan vatandaşımız, var mı yüreğimizde herhangi bir korku? evelallah yok. İşte onlar bir hazırlık yapmıştı. Hatırlayın teröristler yer altında birilerinin desteğiyle tahkimatlar yapmıştı. O gün Cumhurbaşkanımız 'yürüyün' dediğinde şanlı ordumuza, maalesef ana muhalefetin temsilcileri 'Ne işimiz var bizim orada, Suriye bataklığında' demişlerdi. Bazı devletler 'Saplanıp kalırlar oralara' diye avuçlarını ovmuştu ama kahraman ordumuz oraya girdi ve bu çapulcu sürüsünü derdest etti, tarumar etti ve Allah'a hamdolsun onların 50 yıllık hayalini adeta buruşturdu ve çöpe attı." diye konuştu.