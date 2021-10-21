AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Diyarbakır anneleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bağlar Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, oturma eylemini sürdüren ailelerle görüştü.

Ziyarette, aileler, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki göstererek, çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı.

İleri ise AK Parti olarak şehre her geldiklerinde Diyarbakır annelerini de ziyaret ettiklerini belirterek, "Devlet ve millet olarak Diyarbakır annelerinin yanındayız. Onlardan Allah razı olsun, evlatları için büyük bir mücadele veriyorlar. Devletimiz büyük devlettir. Bu mücadele de zafere ulaşmak üzere, az kaldı inşallah. Bu şekilde devam ederek, güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Daha sonra İleri ve beraberindekiler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bağlar Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parti teşkilatıyla bir araya geldiklerini, Dicle Üniversitesi Teknopark'ı, Ulu Cami'yi ve vatandaşları ziyaret ettiklerini kaydeden İleri, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Bu program dahilinde ilerlediklerini, çalışmalarının çok verimli geçtiğini dile getiren İleri, teşkilatlarının çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktardı.

İleri, "İnşallah 2023'e giden süreçte AK Parti olarak tüm gücümüzle sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.

