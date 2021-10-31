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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu

31.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye hakikaten içi içine sığmayan ve teknoloji alanında çok ciddi sıçrama yapmak üzere olan bir ülke görünümünde." dedi.

Ömer İleri, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.

İleri, basına kapalı düzenlenen programın ardından, AA muhabirine, kentte teknoloji alanında ciddi girişim ve yatırımların olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Teknoloji anlamında tüm Türkiye'de önemli adımlar atıldığını anlatan İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye hakikaten içi içine sığmayan ve teknoloji alanında çok ciddi sıçrama yapmak üzere olan bir ülke görünümünde. Maalesef çeşitli gündem maddeleriyle siyasetin gündemini kaydıranlar, negatif bir görüntü çıkarmaya çalışanlar ve milli bir duruş sergileyemeyenlerin mevcut olduğu bu durumda, sevinerek görüyoruz ki Anadolu'nun ve Türkiye'nin gündemi farklı. Türkiye, yeniden güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Çeşitli çevreler ne yaparlarsa yapsın, bizim bu yürüyüşümüz durmayacak ve yavaşlamayacak. Emin adımlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

Kahramanmaraş'taki Teknopark'ın şu anda 50 firmayla dolu olduğunu belirten İleri, özellikle bazı firmaların insan kaynağı noktasında ciddi yatırımlar yaptığını ifade ederek ortaya çıkan durumun sevindirici olduğunu aktardı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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