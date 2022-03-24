AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, İleri ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda, Şanlıurfa'da yürütülen belediyecilik hizmetleri, yatırım ve projelerle ilgili, İleri ve beraberindeki heyete sunum yapıldı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven de hazır bulundu.

