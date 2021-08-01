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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye'nin dijital alanda yarının lider ülkelerinden olacağını söyledi

01.08.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye'nin dijital alanda yarının lider ülkelerinden olacağını söyledi

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye, dijital kaderini kendi tayin edebilecek, bu önemli dönüşümü toplumsal yapısını koruyarak ilerletecek ve bu şekilde dijital bağımsızlığını sağlayarak yarının güçlü, lider ülkelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

İleri, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen istişare, çalışma ve değerlendirme kampında il başkan yardımcılarına hitap etti.

Partisinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının dört ay önce kurulduğunu ve 81 ilde teşkilatlandığını belirten İleri, başkanlığın, AK Parti'nin vizyoner duruşunun bir tezahürü olduğunu söyledi.

Başkanlığın kurulması talimatını veren ve kendilerini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital geleceğine sahip çıkıyoruz. Başkanlığımız, dijital teknolojiler alanında siyaset üreten bir birim olacak. Kendi teknolojisini tasarlayan, üreten, ihraç eden ve bu anlamda dijital bağımsızlığını sağlayan bir ülke olmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz. Türkiye, bu süreçte sürüklenen bir ülke pozisyonunda olmayacak; dijital kaderini kendi tayin edebilecek, bu önemli dönüşümü toplumsal yapısını koruyarak ilerletecek ve bu şekilde dijital bağımsızlığını sağlayarak yarının güçlü, lider ülkelerinden biri olacak."

Türkiye'nin dijital dönüşümünün kısa, orta ve uzun vadede alt yapıdan sektör dinamiklerine, toplumsal etkiden vatandaşların hukukuna kadar geniş yelpazede röntgenini çıkartacaklarını vurgulayan İleri, gençlere Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyacakları haklı özgüveni kazandıracaklarını ifade etti.

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