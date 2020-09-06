AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:

Kandemir, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında mahzun ve itilmiş her bir yüreğin, dini, dili, ırkı ne olursa olsun umudu haline gelmesinin bu anlayış sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

"Hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın önümüze, hangi sınanmayla karşılaşırsak karşılaşalım diyoruz ki 'Göbeğimizi kendimiz keseceğiz, bize tarif edilen yerde durmayacağız.' 18 senede çok sınanmalarla karşılaştık, çok badireler atlattık. Allah'a hamd olsun her defasında milletimizin teveccühüyle, teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla o badirelerin içerisinden çıkmayı bildik. Şimdi görüyoruz ve biliyoruz ki 2023 kolay olmayacak. Türkiye iddiasını artırdıkça, hedeflerini daha yükseğe koydukça sınavlar artacak. Birbirimize ihtiyacımız var."

- "Bu coğrafyaya, bu millete borcumuz var"

Kötülükleri bitirmenin mümkün olmadığını ama iyilikleri artırabileceklerini ifade eden Kandemir, "Biz bu ülkeye sevdalıyız, biz bu millete sevdalıyız, bize oy versin vermesin, hangi mezhepten meşrepten olursa olsun bu coğrafyaya, bu millete borcumuz var. Gayret gösterip mücadele edeceğiz. Biz aşığız bu topraklara." diye konuştu.

Kandemir, cesareti olamayanların, büyük düşler kuramayanların, toplumsal dönüşümleri sağlayamayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: