Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş'ta onu ortaya çıkardı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 kez kazanabilen siyah-beyazlılar, toplam 11 puan kaybetti.
Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken toplam 11 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:
Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda topladığı puanlarla son yılların en kötü başlangıçlarından birine imza attı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 dış saha maçında yalnızca 4 puan toplayabilen Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana söz konusu dönemde en az puan elde ettiği sezonu yaşıyor.
Kasımpaşa karşısında iki puan bırakan Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 6'ya çıktı.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki kötü gidişatına son verememesi halinde şampiyonluk yarışında daha fazla yara alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, Aralık 2025'te Trabzonspor karşısında yaşanan maçtan bu yana ilk kez en az iki farklı skor avantajı yakaladığı bir karşılaşmada galibiyeti koruyamadı.
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