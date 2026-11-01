Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş'ta onu ortaya çıkardı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 kez kazanabilen siyah-beyazlılar, toplam 11 puan kaybetti.

TEK GALİBİYETİ KADIKÖY'DE!

Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken toplam 11 puan kaybetti.

Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:

Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Amed Sportif 3-2 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

BEŞİKTAŞ SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI!

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda topladığı puanlarla son yılların en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 dış saha maçında yalnızca 4 puan toplayabilen Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana söz konusu dönemde en az puan elde ettiği sezonu yaşıyor.

ZİRVEYLE FARK 6 PUANA ÇIKTI!

Kasımpaşa karşısında iki puan bırakan Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 6'ya çıktı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki kötü gidişatına son verememesi halinde şampiyonluk yarışında daha fazla yara alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, Aralık 2025'te Trabzonspor karşısında yaşanan maçtan bu yana ilk kez en az iki farklı skor avantajı yakaladığı bir karşılaşmada galibiyeti koruyamadı.