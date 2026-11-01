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Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş'ta onu ortaya çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekleyen siyah-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş'ta onu ortaya çıkardı
Burak Kavuncu

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 kez kazanabilen siyah-beyazlılar, toplam 11 puan kaybetti.

TEK GALİBİYETİ KADIKÖY'DE!

Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş ta onu ortaya çıkardı 1

Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken toplam 11 puan kaybetti.

Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:

  • Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
  • Amed Sportif 3-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
  • Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

BEŞİKTAŞ SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI!

Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş ta onu ortaya çıkardı 2

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda topladığı puanlarla son yılların en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 5 dış saha maçında yalnızca 4 puan toplayabilen Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana söz konusu dönemde en az puan elde ettiği sezonu yaşıyor.

ZİRVEYLE FARK 6 PUANA ÇIKTI!

Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş ta onu ortaya çıkardı 3

Kasımpaşa karşısında iki puan bırakan Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 6'ya çıktı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki kötü gidişatına son verememesi halinde şampiyonluk yarışında daha fazla yara alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Herkes bunu konuşuyor! Kasımpaşa beraberliği Beşiktaş ta onu ortaya çıkardı 4

Kasımpaşa deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, Aralık 2025'te Trabzonspor karşısında yaşanan maçtan bu yana ilk kez en az iki farklı skor avantajı yakaladığı bir karşılaşmada galibiyeti koruyamadı.

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2 - 2
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa beşiktaş fenerbahçe
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