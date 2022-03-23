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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Van'da partililerle buluştu:

23.03.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülke olarak sıkıntılarımız, dertlerimiz var. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor zamanlar var, farkındayız. Bunları çözmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ülke olarak sıkıntılarımız, dertlerimiz var. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor zamanlar var, farkındayız. Bunları çözmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

Partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere kente gelen Kandemir'i, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer karşıladı.

AK Parti İl Başkanlığına gelen Kandemir, burada bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ın sadece bölgenin değil Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Kandemir, "Mayıs ayında gençlik şölenimizi Cumhurbaşkanımız uygun görürlerse Van'da yapacağız. Çünkü Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri Van'dır. Ne zaman gelsek, Van'ın gönlünün güzelliğini, samimiyetini, kuşatıcılığını, bu topraklardaki en temel değerleri nasıl taşıdığına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

2023'te yapılması planlanan seçimlerde Van'da muhteşem bir zafer beklediklerini aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

"Son yerel seçimlerde Van tarihinde aldığımız en yüksek oylardan birini aldık ama istiyoruz ki 2023'te Vanlı hemşehrilerimiz bize sahip çıksınlar. Genel Başkanımızın gönlünün en çok attığı şehirlerden biri Van. Ne zaman Van'a niyetlensek Genel Başkanımızı bir heyecan sarar. Ülke olarak sıkıntılarımız, dertlerimiz var. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor zamanlar var, farkındayız. Bunları çözmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Van'da İl Başkanımızın başkanlığında güzel bir teşkilatımız var. Belediyelerimizde, milletvekillerimizde, teşkilatımızda inşallah el ele vereceğiz ve hemşehrilerimize anlatacağız."

Kandemir, daha sonra partinin il başkanlığında teşkilat üyeleriyle toplantı yaptı.

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