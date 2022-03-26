AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Yalova'da partililerle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evelallah bizim sırtımız yere gelmez." dedi.

Partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere kente gelen Kandemir, Armutlu ilçesindeki programının ardından İl Başkanlığını ziyaret etti. Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, ilçe belediye başkanları ve partili yöneticilerin karşıladığı Kandemir, İl Başkanlığı önünde partililere seslendi.

Dün Tokat Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceklerini kendilerinin günlük hayatın akışı içerisinde yaptıklarını söyledi. Dışarıdan bakıldığında bunların hep yapıldığının zannedildiğini aktaran Kandemir, "Öyle değil. Tayyip Erdoğan var onun için başarıyoruz. Şimdi Yalova'ya AK Parti belediyesinin eli değdi. Yalova bir başka güzel oldu. Dün Tokat'ta çok güzel bir açılış yaptık. Allah'a hamdolsun müthiş bir havaalanı açtık. Genel Başkan'ımıza dedik ki biz yarın Yalova'ya gidiyoruz. 'Bak, Yalova benim gönlümde başka bir yere tekabül eder.' dedi. Cumhurbaşkanı'mızın çok selamları var Yalova." diye konuştu.

- "Bizim ilhamımız tarihimiz, gücümüz milletimiz"

Kandemir, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bizler AK Parti’de siyaset yapanlar gönlü geniş insanlarız. Kime baksak yaratılmışların en üstünüdür, Rabb'im bize emanet etmiştir, ailemin özüdür gözüyle bakarız. 'Oy versin, vermesin gönlümüzde herkese yer vardır.' deriz. AK Parti siyaseti kadınıyla, genciyle yaşlısıyla bu millete hizmet etmek, bu milletin gösterdiği istikamete koşmanın adıdır bizim için. Bizim tabelamızın altında birlik, beraberlik, kardeşlik vardır. Bizim tabelamızın altında hizmet vardır, millete sadakat vardır. Biz başkaları gibi istikametini kulağına üflenen cümlelerle, başka mahfillerden başka başkentlerden ilhamla oluşturmayız. Bizim ilhamımız tarihimiz, gücümüz milletimiz, istikametimiz milletin bize gösterdiği istikamet. Her haneye gideceğiz konuk olacağız. Her gönüle talibiz. Büyük işler başardık, başaracağız."

-"Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak"

Dünyada ekonomik krizin yaşandığını, hayat pahalılığı olduğunu ve bazı vatandaşların geçim sıkıntıları yaşadığını bildiklerine vurgu yapan Kandemir, "Ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah'a hamdolsun bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah'ın izniyle bu seçime hazırlanacağız, bir yandan müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evelallah bizim sırtımız yere gelmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına değinen Kandemir, "Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?" dedi.

Konuşmasının ardından İl Başkanlığında basına kapalı teşkilat toplantısına katılan Kandemir, ardından Yalova Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un karşıladığı Kandemir, belediyedeki basına kapalı görüşmenin ardından kentten ayrıldı.

