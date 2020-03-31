AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Karaaslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün, milletçe bir olma, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 3 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da sosyal medya hesabından, "Gün birlik olma günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu kampanyaya ben de 3 maaşımı bağışlayarak katılıyorum." açıklamasında bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rektör Topal'ın kampanyaya bir maaşını bağışlayarak katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Topal'ın başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm Kastamonu Üniversitesi ailesini bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ettiği ifade edildi.