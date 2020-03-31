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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SAMSUN HABERLERİ  | 31.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Karaaslan, kampanyaya 3 maaşını bağışlayarak destek olurken, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da 3 maaşını bağışladı - Kampanyaya Kastamonu, Tokat ve Çorum'dan da destek geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Karaaslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün, milletçe bir olma, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 3 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da sosyal medya hesabından, "Gün birlik olma günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu kampanyaya ben de 3 maaşımı bağışlayarak katılıyorum." açıklamasında bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rektör Topal'ın kampanyaya bir maaşını bağışlayarak katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Topal'ın başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm Kastamonu Üniversitesi ailesini bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ettiği ifade edildi.

- Tokat

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de kampanyaya destek olmak için birer maaşlarını bağışladı.

- Çorum

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşıyla destek oldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rektör Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı seferberliği bir maaşıyla desteklediği ve üniversitedeki akademisyenleri de kampanyaya davet ettiği belirtildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise yaptığı yazılı açıklamada, imkanı olan herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

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